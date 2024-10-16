После расстрела участника СВО в Подмосковье ищут пешехода

По подозрению в расстреле полковника министерства обороны России в Московской области, правоохранительные органы разыскивают пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По основной версии — злоумышленник добрался в деревню Меленки своим ходом. Отмечается, что стрелок пришел к деревне, где жил военнослужащий, пешком через лес.

В первые часы правоохранители ввели план «Перехват» — они останавливали все автомобили и досматривали их. 100% из них оказались «чистыми», принадлежали жителям деревни. Уточняется, что правоохранительные органы сейчас не рассматривают версию, что злоумышленник скрылся на автомобиле, как приоритетную.

Днем 16 октября сообщалось, что неизвестный расстрелял в упор участника специальной военной операции (СВО), прибывшего домой неделю назад. Инцидент произошел в Солнечногорске Московской области. По данным следствия в деревне Меленки неизвестный не менее трех раз выстрелил в окно водительской двери автомобиля под управлением местного жителя. Мужчину спасти не удалось. Его автомобиль продолжил движение, пока не уперся в забор дома.

Ранее сообщалось, что серая иномарка разыскивается после расстрела участника СВО в Подмосковье.