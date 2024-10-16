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Названы обязательные продукты для мужчин и женщин

Врач Мухина: женщинам необходимо железо, а мужчинам цинк

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Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

Женщинам необходимо употреблять больше продуктов, богатых железом, таких как шпинат, красное мясо, бобовые и орехи. Мужчинам при этом важен цинк, который содержится в морепродуктах и цельнозерновом хлебе. Об этом в беседе с Life сообщила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Она пояснила, что женщины теряют железо в определенные дни месяца, поэтому его необходимо в обязательном порядке восполнять. Что касается пользы цинка для мужчин, — он участвует в выработке тестостерона.

«Мужской и женский организмы различаются на уровне гормонов, метаболизма и физиологических потребностей, что предопределяет различные реакции на определенные продукты», — отметила специалист.

Она добавила, что для женщин особенно вреден избыток кофеина, а также трансжиры. Мужчинам же стоит ограничить употребление сахара и соли.

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева до этого говорила, что самые вредные сладости — это те, которые содержат искусственные подсластители. Регулярное их потребление приводит к набору лишнего веса, снижению иммунитета, а также становится источником питания для патогенной кандидозной флоры кишечника.

Она посоветовала чаще заменять сладости на более полезную альтернативу — сезонные фрукты и ягоды, мед, стевия, кэроб, топинамбур.

Ранее врач рассказала, какие продукты помогают бороться с осенней хандрой.

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