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В Индии запретят плевать и мочиться в еду в ресторанах

Hindustan Times: в индийском штате запретят плевать и мочиться в еду в ресторанах

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Shutterstock

В Индии запретили плевать и мочиться в еду в ресторанах, пишет HIndustan Times.

Правительство штата Уттар-Прадеш планирует ввести строгое наказание за плевок в еду в ресторане, более того, в блюда запретят мочиться. Недавние инциденты, в том числе случаи с соками, в которых была обнаружена моча, привели к необходимости ужесточения контроля за качеством продукции в штате. Полиция уже задержала нескольких подозреваемых, активно расследуя подобные преступления.

Власти собираются принять два новых постановления, которые будут наказывать за загрязнение продуктов питания человеческими отходами и обяжут заведения общественного питания вывешивать информацию о своих владельцах и персонале.

Новые меры должны пройти одобрение ассамблеи штата в течение следующих шести месяцев, после чего они будут приняты.

Ранее в Индии леопард набросился на восьмилетнюю девочку.

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