В Петербурге задержали 18-летнего лжеинспектора ДПС на Mercedes без прав

В Петербурге поймали молодого человека, который нарядился в форму сотрудника ДПС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Ивановской улице. За рулем автомобиля марки Mercedes заметили юношу, который был одет в форму. Выяснилось, что у 18-летнего школьника нет прав.

Россиянина отправили в полицию. Задержанного привлекли к ответственности по нескольким статьям, в том числе и о незаконном ношении форменной одежды со знаками отличия.

Иномарку, в которой ехал молодой человек, отправили на спецстоянку.

До этого в Петербурге женщина купила форму майора МВД и пришла к сыну в школу, чтобы «впечатлить там всех». В результате россиянку привлекли к ответственности. Суд признал ее виновной в незаконном ношении форменной одежды со знаками различия и обязал выплатить штраф. Покупку у женщины конфисковали.

Ранее мошенники под видом полиции ходили по квартирам в Екатеринбурге и собирали отпечатки пальцев.