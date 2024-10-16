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Пациент пришел в больницу с жалобами на боль в мышце и узнал о серьезном заболевании

Unilad: американец думал, что растянул мышцу, и узнал в больнице, что серьезно болен

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Shutterstock

Житель США рассказал, что пришел в больницу с жалобами на растяжение мышцы и узнал от врачей, что у него опасное заболевание, пишет Unilad.

Американец рассказал, что играл с собакой и неудачно встал на ногу. После этого в конечности начались боли, и он, думая, что потянул мышцу, пошел в больницу. Там его обследовали врачи и диагностировали у пациента генетическое опасное заболевание, о котором мужчина не догадывался.

Он добавил, что болезнь связана с нарушением свертываемости крови. Из-за этого в его ноге образовался большой тромб, который и был причиной дискомфорта, а также развилась тромбоэмболия легочной артерии. Врачи, по словам американца, удивились, что он еще разговаривает с ними, учитывая серьезность состояния.

Мужчине сделали операцию, и сейчас ему требуется время для восстановления. Теперь он призывает людей при малейших симптомах обращаться к врачу, так как это поможет сохранить жизнь.

Ранее у мужчины раздулся живот из-за редкого заболевания печени.

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