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Пожилого белого медведя Терпея перевезли в Москву после жалоб зоозащитников

Глава РПН Родионова: белого медведя Терпея перевезли из Перми в Москву

Пожилого пермского белого медведя Терпея перевезли из Казанского зооботанического сада, где он временно обитал, в Московский зоопарк. Об этом сообщила глава Росприроднадзора (РПН) Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

«Медведь Терпей переехал в Москву. Росприроднадзор выдал разрешение на перемещение краснокнижного животного в Московский зоопарк», — заявила глава надзорного ведомства.

Радионова добавила, что лично держит вопрос на контроле с того момента, как в службу начали поступать просьбы общественников, которых беспокоило состояние хищника.

Глава Росприроднадзора отметила, что хищник последнее время жил в Казанском зооботсаде, пока в его родном Пермском зоопарке строился новый вольер. Глава ведомства пояснила, что Терпей стареет и ему требуются особые условия содержания.

В результате было принято решение перевезти пожилого медведя в Московский зоопарк, где ему будут обеспечиваться специальные условия содержания возрастных животных.

Родионова заключила, что по словам ветеринаров, в настоящее время животное чувствует себя хорошо и уже обживается в новом вольере.

Ранее в Британии впервые провели уникальную операцию на головном мозге бурого медведя.

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