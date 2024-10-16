Минздрав заявил об угрозе остановки сердца у спасенного из Охотского моря мужчины

У спасенного после двухмесячного дрейфа по Охотскому морю Михаила Пичугина могло отказать сердце на фоне радикальной потери веса из-за отсутствия еды. У мужчины обнаружены повреждения внутренних органов, рассказал RT замминистра здравоохранения Магаданской области Владимир Крещик.

«Он испытал огромный стресс — столько времени провел в одиночестве и рядом с телами своих родственников. Бесследно такое не проходит», — подчеркнул Крещик.

По его словам, сейчас мужчине нужна большая работа по восстановлению психики. Гораздо проще это происходит при поддержке близких родственников.

В данный момент Пичугин остается в реанимации, откуда его переведут в случае улучшения анализов. Лечиться в больнице он будет долго — от нескольких недель до месяца, заключил замминистра здравоохранения.

Напомним, лодку, на которой двое мужчин и подросток отправились в начале августа из Хабаровского края на Сахалин, обнаружили у берегов Камчатки. Из трех человек выжил один мужчина, которого спасли рыбаки, сейчас он находится в тяжелом состоянии, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как спасатели искали лодку, пропавшую в Охотском море.