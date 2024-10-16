Житель Карелии торговал животными, которых забирал из приюта

В Карелии 20-летний юноша торговал животными, которых забирал из приюта. Об этом Губернiя Daily рассказала зоозащитница Татьяна Мик.

По словам собеседницы издания, в конце августа житель Кондопоги забрал из приюта в Медвежьегорске метиса лабрадора по кличке Чару.

Спустя некоторое время новый хозяин не смог объяснить, где находится двухмесячный щенок, и Татьяна забеспокоилась, решив, что животное могла сбить машина. Однако затем выяснилось, что молодой человек продал двухмесячного щенка третьим лицам.

«Уму непостижимо, как можно додуматься делать бизнес на приютских», — возмущается зоозащитница.

Она говорит, что это первый известный случай в Карелии, и до сих пор никто не пытался зарабатывать продажей взятых из приюта щенков. Имя «бизнесмена» Татьяна раскрывать не стала.

Ранее в Калининграде мужчина продал собаку и через год отобрал ее у новых хозяев.