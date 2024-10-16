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Второе дело основателя РДК Капустина и актера Канахина начнут слушать 28 октября

Суд 28 октября начнет слушать новое дело главаря РДК Капустина и актера Канахина

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Второй западный окружной военный суд в конце октября начнет слушать дело в отношении главаря «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) Дениса Капустина, актера Кирилла Канахина (внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости.

«Судебное заседание по существу назначено на 28 октября», — говорится в сообщении.

В судебной инстанции уточнили, что фигурантов будут судить заочно.

20 сентября стало известно, что против воюющего на стороне Украины актера Кирилла Канахина, известного по роли в «Глухаре», возбудили новое уголовное дело. Его обвиняют в преступлениях, совершенных во время нападений на Брянскую и Белгородскую области. Если Канахина признают виновным, он может получить пожизненный срок — уже второй. К первому его приговорили в феврале 2024 года по делу о госизмене. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В этот же день второй западный окружной военный суд в Москве получил материалы уголовного дела в отношении Дениса Капустина, ему грозит еще один пожизненный срок.

Ранее ФСБ задержала членов РДК в Петербурге.

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