Любительница спектаклей упала у театра и отсудила компенсацию в 500 тыс. рублей

В Улан-Удэ местная любительница культурного досуга получила серьезные травмы, упав у местного Театра оперы и балета после концерта. Женщина через суд взыскала компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда города.

Согласно материалам дела, в декабре 2023 года у здания театра заявительница споткнулась о металлическую плитку, с торчащими из нее болтами. При этом никаких предупреждающих и ограждающих знаков, как подчеркнула женщина, там не было. В результате падения посетительница концерта получила множественные травмы, включая перелом локтевой и плечевой костей правой руки. Ей потребовалась сложная операция с установкой металлической пластины и винтами.

Суд признал виновным в падении женщины ООО «АБВ Групп», которая осуществляла монтаж «носителя туристической навигации» у здания театра.

Требования истца суд удовлетворил частично, обязав компанию выплатить потерпевшей в качестве компенсации 500 тысяч рублей.

Ранее сломавшая ногу на скользкой дороге детского сада россиянка отсудила компенсацию.