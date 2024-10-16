Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Любительница спектаклей упала у театра и отсудила компенсацию в 500 тыс. рублей

В Улан-Удэ любительница спектаклей упала у театра и отсудила 500 тыс. рублей

close
Shutterstock

В Улан-Удэ местная любительница культурного досуга получила серьезные травмы, упав у местного Театра оперы и балета после концерта. Женщина через суд взыскала компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда города.

Согласно материалам дела, в декабре 2023 года у здания театра заявительница споткнулась о металлическую плитку, с торчащими из нее болтами. При этом никаких предупреждающих и ограждающих знаков, как подчеркнула женщина, там не было. В результате падения посетительница концерта получила множественные травмы, включая перелом локтевой и плечевой костей правой руки. Ей потребовалась сложная операция с установкой металлической пластины и винтами.

Суд признал виновным в падении женщины ООО «АБВ Групп», которая осуществляла монтаж «носителя туристической навигации» у здания театра.

Требования истца суд удовлетворил частично, обязав компанию выплатить потерпевшей в качестве компенсации 500 тысяч рублей.

Ранее сломавшая ногу на скользкой дороге детского сада россиянка отсудила компенсацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами