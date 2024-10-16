Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Учитель напал на ученика из-за того, что подросток ел свой обед в школьном автобусе

Daily Mail: в США учитель напал на ученика, евшего свой обед в школьном автобусе

В США учитель напал на ученика из-за того, что подросток ел свой обед в школьном автобусе, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, в Северной Каролине произошел инцидент, в ходе которого учитель напал на 14-летнего ученика школы Найхима Ингрэма в школьном автобусе. Конфликт вспыхнул, когда подросток пытался поесть свой обед, несмотря на запрет педагога.

По словам Найхима, после учитель схватил его за шею. Свидетели рассказывают, что мужчина вел себя агрессивно и громко кричал, что в автобусе запрещено есть. При этом, как рассказал Ингрэм, учителю было известно, что он был голоден и даже не успел позавтракать.

Местные полицейские уже начали проверку инцидента, просматривая видеозаписи с камер наблюдения в автобусе. Представители школы также заявили, что сотрудничают с офицерами и пока не будут комментировать ситуацию.

Ранее суд обязал учителя выплатить $20 тыс. ученику, которого он ударил метлой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами