В США учитель напал на ученика из-за того, что подросток ел свой обед в школьном автобусе, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, в Северной Каролине произошел инцидент, в ходе которого учитель напал на 14-летнего ученика школы Найхима Ингрэма в школьном автобусе. Конфликт вспыхнул, когда подросток пытался поесть свой обед, несмотря на запрет педагога.

По словам Найхима, после учитель схватил его за шею. Свидетели рассказывают, что мужчина вел себя агрессивно и громко кричал, что в автобусе запрещено есть. При этом, как рассказал Ингрэм, учителю было известно, что он был голоден и даже не успел позавтракать.

Местные полицейские уже начали проверку инцидента, просматривая видеозаписи с камер наблюдения в автобусе. Представители школы также заявили, что сотрудничают с офицерами и пока не будут комментировать ситуацию.

Ранее суд обязал учителя выплатить $20 тыс. ученику, которого он ударил метлой.