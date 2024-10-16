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Под Калугой двух девочек поместили в спеццентр за танцы на кладбище

Под Калугой две девочки попали в спеццентр на 15 суток за танцы на кладбище

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Global Look Press

В Калужской области двух девочек 10 и 12 лет поместили на 15 суток в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей за танцы на кладбище, которые они выкладывали в TikTok. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Сухиничский районный суд установил, что 4 сентября две несовершеннолетние пришли на территорию городского кладбища в Сухиничах, чтобы снять ролики в TikTok.

«В ходе своих действий несовершеннолетние ложились на могильные захоронения, танцевали вблизи захоронений, в том числе с флагом России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что девочек также поставили на профилактический учет в полиции, родителей оштрафовали.

До этого сообщалось, что правоохранительные органы устанавливают личность девушки, устроившей танцы на памятнике героям Великой Отечественной войны в селе Карагай Пермского края. Также стало известно, что во Владивостоке неизвестные осквернили захоронения участников СВО на «Морском» кладбище города.

Ранее в Киеве задержали двух женщин за танцы на захоронениях военных.

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