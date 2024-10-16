В Башкирии накрыли подпольный цех, где варили жидкости для вейпов

Трое жителей Башкирии оборудовали подпольный цех на складе, где производили жидкость для вейпов. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

В Нефтекамске трое жителей организовали полный цикл производства: они варили жидкости для вейпов, разливали их в тару для реализации, клеили на этикетки и упаковывали. Нелегальный цех был оборудован на складе.

«В ходе обысков на складе и в частном доме одного из подозреваемых изъято около 90 тысяч штук готовой продукции без предусмотренной законодательством маркировки», — сообщила Ирина Волк.

Общая стоимость изъятого более 70 млн рублей, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Саратове полицейские пресекли незаконное производство и продажу фруктовых и ягодных соков, не отвечающих требованиям безопасности. Из производственных и складских помещений полицейские изъяли порядка 2,5 тыс. бутылок с готовой продукцией, пустую тару, оборудование и сырье.

Ранее в Перми изъяли 45 тонн контрафактного алкоголя.