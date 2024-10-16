Студент обстрелял школьников из пневматики, так как те мешали ему заниматься

В Омске 21-летнему уроженцу Шербакульского района, ранившему в ногу девятилетнего мальчика, вынесли приговор. Об этом сообщает издание Om1.ru.

Инцидент произошел весной 2024 года. Молодой человек поссорился с двумя школьниками, которые бегали по крышам гаражей. Он достал рогатку и стал стрелять по мальчикам. Но этим дело не ограничилось: юноша достал пневматический пистолет и продолжил палить по детям. В результате он попал одному из детей в ногу.

Еще до суда обвиняемый примирился с семьей потерпевшего, выплатив компенсацию в размере 45 тыс. рублей. В последнем слове перед оглашением приговора обвиняемый попросил судью не заключать его за решетку, так как ему нужно доучиться в колледже. Юноша подчеркнул, что урок усвоил.

Нарушителя приговорили к двум годам и одному месяцу принудительных работ. При неисполнении предписанного судом наказания принудительные работы превратятся в реальный срок.

Ранее в Челябинске подросток выстрелил в приятеля из сигнального пистолета на детской площадке.