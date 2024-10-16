Врач рассказал о первых признаках деменции

Забывчивость и рассеянность являются первыми признаками когнитивных нарушений. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов.

«Люди замечают, что стали забывчивыми, но это еще не деменция. Деменция — это когнитивные нарушения, но выраженные. Это определенный термин, который заменяет сейчас термин «слабоумие» и означает, что человеку нужна помощь. У него нарушена память, речь, интеллект», — рассказал врач.

По его словам, деменция чаще всего возникает после 75 лет, однако бывают и молодые ее формы, поражающие человека в возрасте 40-50 лет. Если есть «нехорошие звоночки», он призвал обратиться к специалистам для оценки своего состояния.

В 2024 году ученые из Медицинского центра Вейла Корнелла установили, что гены, связанные с повышенным риском развития болезни Альцгеймера, сильнее ухудшают умственные способности женщин из-за особенностей иммунных клеток мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron.

Ранее врачи назвали способ снизить риск развития деменции на 12%.