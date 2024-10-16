Россиянин оторвал матери уши, избил ее и оставил истекать кровью

В Волгоградской области завершилось расследование уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» УК РФ в отношении местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.

Как установили правоохранители, 26 января 2024 года обвиняемый поссорился с пожилой матерью. Поводом стали высказывания соседей, которые упрекнули мужчину в том, что он не заботится о родственнице, нуждающейся в уходе. Инициатор конфликта набросился на пенсионерку и избил ее. Затем мужчина решил снять с шеи матери ключ от квартиры, он был закреплен на капроновой веревке. Женщина сопротивлялась и в процессе борьбы, сын оторвал матери веревкой уши. После этого пенсионерка потеряла сознание, а ее сын покинул квартиру и пошел к себе домой. На следующий день он решил посмотреть, что с матерью. Женщина все еще находилась без сознания, и только тогда мужчина вызвал скорую.

Врачи пытались спасти пострадавшую три дня, но их усилия оказались напрасными.

Уголовное дело в отношении волгоградца направлено в суд.

Ранее в Ленобласти мужчина ранил жену из пневматического пистолета.