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Диетолог раскрыла, есть ли польза в замене хлеба хлебцами

Диетолог Соломатина заявила об отсутствии необходимости заменять хлеб хлебцами

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Nino Bautz/Shutterstock/FOTODOM

Хлебцы более полезны для желудочно-кишечного тракта, однако особой необходимости заменять ими хлеб нет. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, отметив, что в обоих продуктах главное – состав.

«Хлебцы нужно обрабатывать слюной, и они из-за этого легче усваиваются, но, опять же, если хлебцы сделаны правильно, их состав хороший, правильный. Тут все зависит только от состава, то есть могут быть плохие хлебцы, может быть хороший хлеб и наоборот. Бывают хлебцы более диетические, туда меньше масла добавляют, сахара, бывают экструдированные, фактически цельнозерновые, то есть зерно просто взрывается и идет целиком. Это лучше для желудочно-кишечного тракта, особенно кишечника, для нашего полезного микробиома. Во всем остальном там главное — состав. Особой необходимости заменять хлеб хлебцами нет. Если хороший хлеб, то абсолютно [точно] можно его есть, особенно с супом. Не все могут есть хлебцы, они суховаты», — сказала она.

По словам специалиста, лучше всего выбирать цельнозерновые хлеб и хлебцы с «максимально простым» составом. Соломатина подчеркнула, что польза хлебцев заключается в отсутствии глютена, который некоторые люди «плохо переносят» из-за избытка.

Ранее диетолог заявила, что избыток шоколада негативно сказывается на потенции.

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