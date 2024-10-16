В поселке под Тюменью догхантер выстрелил в голову собаке

Неизвестный выстрелил в голову собаке в поселке Боровский под Тюменью. Об этом сообщила в социальных сетях местная жительница.

По словам женщины, пес по кличке Рыжик жил на улице, никогда не доставлял местным проблем и лишь лаял на проезжающие машины. В последний раз тюменка видела Рыжика живым вечером 13 октября около мясного магазина «Согласие».

«На следующее утро его уже обнаружили с пулевым ранением в голову. <...> Рыжику этот нелюдь не оставил шансов. <...> Рыжик был мне очень дорог, он просто не заслужил такого зверского поступка», — написала Юлия в группе «Боровский Luxury — Тюмень» во «ВКонтакте».

Женщина утверждает, что недавно уже находила в этом же районе собаку с огнестрельными ранениями спины, но тогда животное удалось спасти. Она попросила помощи в розыске стрелка.

В УМВД Тюменской области сообщили, что по факту публикации уже ведется проверка.

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