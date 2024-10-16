В Ленобласти мужчина избил жену и выстрелил ей в лицо

В Гатчинском районе Ленобласти устанавливаются обстоятельства травмирования местной жительницы, которая обратилась в медицинское учреждение с ранением лица. Об этом сообщает «Фонтанка».

44-летняя жительница Гатчинского района обратилась за медицинской помощью с ранением в область лица. По словам пострадавшей, дома ее избил муж. В порыве гнева он достал пневматический пистолет и выстрелил ей в лицо.

После оказания первой помощи женщина была отпущена на амбулаторное лечение. По факту произошедшего проводится проверка, известно, что муж россиянки пока не задержан, обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Томске перед судом предстанет местный житель, напавший на жену на ее рабочем месте. Мужчина пытался ударить женщину ножом, но был задержан. Выяснилось, что семейная пара не проживала вместе, женщина ушла от мужа из-за его приступов ревности, супруг подозревал россиянку в измене и преследовал ее. В отношении домашнего тирана было возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин открыл стрельбу по экс-возлюбленной и ее сожителю.