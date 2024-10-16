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Китаец застал жену в постели с другим мужчиной и получил тюремный срок за вымогательство

OC: в Китае мужчина потребовал деньги от любовника жены и получил тюремный срок

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Китая застал свою жену в постели с другим мужчиной и был приговорен к тюремному заключению за вымогательство, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, мужчина по фамилии Лу застал свою супругу с другим мужчиной в отеле. После этого он начал требовать у любовника жены компенсацию в размере $3300.

Однако во время бракоразводного процесса Лу узнал, что любовник подал на него в суд, обвиняя в вымогательстве. Сам обманутый супруг полагал, что за этим стояла его бывшая жена, желая выиграть опеку над дочерью.

Суд приговорил китайца к шести месяцам лишения свободы за шантаж любовника своей жены и принуждение его к выплате финансовой компенсации. После нескольких неудачных апелляций его дело вновь рассматривали в суде провинции Шаньдун.

После этого Лу был оправдан — адвокатам удалось доказать, что мужчина не принуждал любовника жены к выплате денег, а вел с ним переговоры.

Ранее жена развелась с мужем через 2 недели после свадьбы, узнав, что он делал на мальчишнике.

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