Китаец застал жену в постели с другим мужчиной и получил тюремный срок за вымогательство

Житель Китая застал свою жену в постели с другим мужчиной и был приговорен к тюремному заключению за вымогательство, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, мужчина по фамилии Лу застал свою супругу с другим мужчиной в отеле. После этого он начал требовать у любовника жены компенсацию в размере $3300.

Однако во время бракоразводного процесса Лу узнал, что любовник подал на него в суд, обвиняя в вымогательстве. Сам обманутый супруг полагал, что за этим стояла его бывшая жена, желая выиграть опеку над дочерью.

Суд приговорил китайца к шести месяцам лишения свободы за шантаж любовника своей жены и принуждение его к выплате финансовой компенсации. После нескольких неудачных апелляций его дело вновь рассматривали в суде провинции Шаньдун.

После этого Лу был оправдан — адвокатам удалось доказать, что мужчина не принуждал любовника жены к выплате денег, а вел с ним переговоры.

Ранее жена развелась с мужем через 2 недели после свадьбы, узнав, что он делал на мальчишнике.