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В РФ заявили, что трудовые мигранты должны проходить подготовку перед въездом в страну

МВД: перед выездом в РФ трудовые мигранты должны проходить надлежащую подготовку

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Максим Блинов/РИА Новости

Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой на встрече с главами дипломатических миссий стран — участников СНГ в МИД России заявил, что трудовые мигранты перед выездом в Россию должны проходить надлежащую подготовку, особенно в области истории страны и русского языка. Его слова передает ТАСС.

«Подчеркиваю необходимость надлежащей довыездной подготовки иностранцев», — пояснил Горовой.

В ходе мероприятия Горовой особенно подчеркнул необходимость углубления сотрудничества стран СНГ в области противодействия незаконной миграции.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что нижняя палата российского парламента на следующей неделе рассмотрит законопроекты о введении внесудебной блокировки сайтов с незаконными услугами для мигрантов.

Володин добавил, что на сегодняшний день в интернете можно найти десятки предложений о помощи мигрантам в сдаче экзаменов по русскому языку и истории.

Ранее Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов.

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