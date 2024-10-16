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У россиянки развился рак языка из-за любви к семечкам

В Кузбассе 75-летняя женщина заболела раком из-за любви к семечкам

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Злокачественная опухоль появилась у жительницы Кузбасса из-за любви к семечкам. Об этом сообщили в Кузбасском клиническом онкологическом диспансере им. М.С. Раппопорта.

Недавно 75-летняя женщина поступила в отделение опухолей головы и шеи с раком кончика языка. Пациентка призналась, что всегда любила щелкать семечки, и рассказала, что в какой-то момент заметила на языке рану, которая затем превратилась в маленькую язву.

Язык стал опухать, но поначалу женщина не придала этому значения. Когда же новообразование выросло в несколько раз и достигло размера крупной черешни, родные привезли пенсионерку к врачу.

У женщины диагностировали многоклеточный рак второй стадии. Ей потребовалась операция, во время которой врачи-онкологи провели резекцию языка. В итоге часть органа удалили, но на речи пациентки это не отразилось. Сейчас женщина восстанавливается.

Ранее врач назвала профессии, представительницы которых в группе риска по раку молочной железы.

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