Россиянам объяснили, какую зарплату следует просить на собеседовании

На собеседовании соискатель должен просить зарплату на 10–20% выше той, которую планирует получать. Это главный способ оставить место для переговоров и при этом не испугать потенциального работодателя чересчур высокими требованиями, объяснил в беседе с НСН руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.

Часто российские соискатели на собеседованиях либо значительно завышают, либо занижают уровень желанной зарплаты. Такое поведение воспринимается как незнание текущих рыночных условий и неуверенность, отметил Мурадян.

«При выборе суммы важно ориентироваться на средние значения по рынку для вашей профессии и региона. Оптимальная стратегия заключается в том, чтобы установить свои ожидания на 10–20% выше, чем вы хотите получить», — объяснил он.

Так, к примеру, если кандидат рассчитывает на зарплату в 100 тыс. рублей, ему стоит попросить 110–120 тыс. рублей. Как правило, руководство компаний готово на переговоры, но все-таки ориентируется на адекватные запросы и условия рынка труда. При таком небольшом «мягком» повышении желанной зарплаты позволяет соискателю выглядеть подготовленным и «адекватным» в своих ожиданиях.

Что касается просьб о повышении зарплаты, то озвучивать их следует не ранее чем через 4–6 месяцев с момента трудоустройства, считает Мурадян. За это время работник должен доказать свою ценность и внести какой-то вклад в компанию. Перед беседой с просьбой о повышении зарплаты следует подготовиться, в том числе собрать данные о достижениях, рыночных зарплатах в других компаниях, заключил эксперт.

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