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Экономист раскрыл, возможен ли дефицит сливочного масла в России

Экономист Коган: в России возможен дефицит сливочного масла

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Depositphotos

Россиянам придется время от времени сталкиваться с дефицитом ряда товаров и продуктов питания. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, комментируя рост цен на сливочное масло в РФ.

«Это происходит из-за несбалансированности рынка, поскольку страна находится под санкциями. В таких условиях, когда возникают проблемы с расчетами и появляются другие сложности, будет дорожать то один товар, то другой», — считает эксперт.

По его словам, данный вопрос необходимо решать комплексно, «максимально используя рыночные условия, а не административные механизмы».

По данным «Росстата», розничные цены на сливочное масло в России за август и сентябрь выросли на 7,98%, а с начала года — на 17,96%. За первую неделю октября рост составил 1,6%. Как отмечают «Известия», такая ситуация может стать причиной для вмешательства государства в ценообразование.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов уже направил в Минэкономразвития обращение с просьбой урегулировать цены на сливочное масло. Он попросил рассмотреть возможность установления предельно допустимой розничной стоимости данного продукта.

Ранее в Молочном союзе ответили, почему в России дорожает сливочное масло.

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