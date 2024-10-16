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В Египте собака забралась на вершину пирамиды Хеопса и гоняла птиц

В Египте собака, гонявшая птиц на вершине пирамиды Хеопса, попала на видео

В Египте парапланерист Алекс Ланг совершал полет над пирамидами Гизы и заметил на вершине одной из них собаку, гонявшую птиц. Видео путешественник опубликовал в социальных сетях.

Мужчина случайно заметил на вершине пирамиды Хеопса животное, пес, каким-то образом забрался на пирамиду и пытался ловить птиц. По словам парапланериста, животное совершенно не боялось высоты и чувствовало себя уверенно.

Как собаке удалось подняться на высоту 140 метров и удалось ли спуститься вниз — не сообщается.

Пирамида Хеопса — крупнейшая из египетских пирамид, памятник архитектурного искусства Древнего Египта — единственное из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней, и самое древнее из них: ее возраст оценивается примерно в 4500 лет.

До этого сообщалось, что в Приморье мужчина нашел на пляже акулу, закинул ее в море и искупался. Россиянин пришел поплавать в море и обнаружил на песке акулу, зубастого хищника выбросило на берег, мужчина спас акулу и оттащил в воду. По словам мужчины, полутораметровый хищник по виду напоминал белую акулу или тунца.

Ранее в Египте археологи с помощью сканера обнаружили скрытый коридор внутри пирамиды в Гизе.

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