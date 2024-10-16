Семья оказалась в больнице, съев на ужин грибы

Семья из США оказалась в больнице после того, как на ужин поела блюдо с грибами, найденными в лесу, пишет Fox News.

Как пишут СМИ, все 11 членов семьи из Пенсильвании были госпитализированы после случайного употребления ядовитых грибов. В больнице рассказали, что инцидент произошел, когда глава семейства собрал грибы в лесу и приготовил их на ужин.

Благодаря усилиям медиков пострадавшие были выписаны из клиники спустя 12 часов. Специалисты подчеркнули, что у семьи не было навыков и знаний о том, какие грибы можно употреблять в пищу. Пользуясь случаем, эксперты еще раз напомнили людям, что если найденный в лесу гриб им не знаком или вызывает у них подозрения, лучше его не трогать.

Ранее врач рассказала, кому не стоит употреблять в пищу грибы из-за содержащегося в них хитина.