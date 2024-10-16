В российском регионе предупредили о снижении безопасности общественного транспорта

В Свердловской области в сферу общественного транспорта трудоустраивается большое количество возрастных водителей, из-за чего снижается безопасность. Об этом сообщил заместитель председателя Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве Сергей Фахретдинов. Его слова цитирует ЕАН.

Информацию агентству подтвердил член Союза автотранспортных предприятий Свердловской области Максим Шушарин.

«Проблема возрастных водителей актуальна для автопарков, которые надо кем-то заполнять, и общественного транспорта. Если парк не заполняется молодыми водителями, его заполняют пожилыми», — сказал Шушарин.

По его словам, недобор водителей в отрасли общественных перевозок региона составляет порядка 40%.

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