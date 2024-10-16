В Москве спасатели не могут найти агрессивную змею в квартире

В Москве житель многоквартирного дома обнаружил агрессивную змею в туалете. Он вызвал спасателей, однако они до сих пор не смогли найти опасную рептилию, передает 360.ru со ссылкой на свой источник в экстренных службах.

Происшествие случилось в доме на ул. Красноармейской. Спасатели оперативно прибыли на вызов, однако к их приезду змея пропала. Предположительно, она смогла исчезнуть из-за множества коммуникаций в квартире, ее поиски еще продолжаются.

До этого эксперт-герпетолог Владимир Черлин объяснил в беседе с «Газетой.Ru», что домашних змей, которые могут приползти в квартиру от соседей, нужно накрыть миской или тазом и ни в коем случае не трогать руками. Если человек обнаружил питона, ему остается только закрыть помещение и звать на помощь. При отсутствии соседей следует звонить в службу спасения по номеру 112.

Ранее москвич нашел змею в автомобиле каршеринга.