Спасатель объяснил, почему застрявший в Охотском море мужчина выжил

Спасенный после двухмесячного дрейфа по Охотскому морю 46-летний Михаил Пичугин смог спастись благодаря сильному, горевшему в нем желанию выжить. Кроме того, он, скорее всего, знал многие методы выживания, заявил RT заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

«В первую очередь это борьба за жизнь и желание выжить. Многие люди, попавшие в такие чрезвычайные ситуации, просто опускают руки и не хотят бороться за жизнь», — объяснил спасатель.

Он напомнил, что одно из самых важных действий, которое спасло жизнь путешественнику, — это использование дождевой воды для питья. Такой подход говорит о том, что он, вероятно, уже знал о многих способах выжить в подобных условиях и применял их в прошлом, заключил Щетинин.

Напомним, лодку, на которой двое мужчин и подросток отправились в начале августа из Хабаровского края на Сахалин, обнаружили у берегов Камчатки. Из трех человек выжил один мужчина, которого спасли рыбаки, сейчас он находится в тяжелом состоянии, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что спасенного в Охотском море мужчину могут заключить под стражу.