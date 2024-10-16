В Британии мужчине удалили язык из-за рака ротовой полости, пишет LADBible.

Дэн Дюрант рассказал, что заметил, как на его языке образовалась язва, на которую он не обращал должного внимания в течение нескольких месяцев. Несмотря на ухудшение состояния, включая потерю веса и боли в горле, он все равно не подозревал, что это может быть серьезной проблемой.

Все изменилось, когда язва начала воспаляться после того, как Дэн прикусил язык. Мужчина пошел в больницу, где ему поставили диагноз — плоскоклеточный рак ротовой полости, требующий немедленного хирургического вмешательства.

«Когда мне это сказали, я расстроился и расплакался», — вспоминает Дюрант.

Британцу была проведена операция, в ходе которой ему удалили 50% языка и реконструировали форму органа с помощью кожи с предплечья. Также хирургическим путем был удален пораженный лимфатический узел.

Дэн сейчас ожидает результатов биопсии, что определит необходимость дальнейшего лечения. Он делится, что научиться правильно глотать и жевать после процедуры стало для него настоящим испытанием и теперь ему необходимо привыкать к новым условиям жизни.

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