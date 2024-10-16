В Петербурге незнакомец изнасиловал 16-летнюю девушку в подворотне

В Центральном районе Петербурга неизвестный набросился на несовершеннолетнюю во дворах жилых домов и изнасиловал, пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Об этом сообщает kp.ru.

В одну из детских поликлиник Петербурга обратилась 16-летняя девушка, школьница сообщила, что ее изнасиловали. По словам пострадавшей, в центре города в ночь на 12 октября во дворе дома по улице Черняховского на нее напал малознакомый мужчина.

Девушку осмотрели врачи, она отпущена на амбулаторное лечение. Личность злоумышленника устанавливается, в обстоятельствах произошедшего разбирается Следственный комитет.

До этого сообщалось, что в Ленобласти по подозрению в изнасиловании ребенка задержали 20-летнего юношу. Применяя физическую силу, он изнасиловал ребенка на лестничной клетке в подъезде одного из домов на улице Павлова. Местный отдел Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело.

Ранее нижегородец, недавно освободившийся из ИК, дважды за день изнасиловал девушку.