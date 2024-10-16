Учитель математики из Ленобласти признался в развращении школьников

В Ленобласти учителя математики заподозрили в педофилии и задержали. Об этом сообщает 78.ru.

В начале сентября 49-летний педагог из Гатчинского района предложил двум 10-летним мальчикам покататься на его машине. Дети согласились и добровольно сели в иномарку к сотруднику школы. Во время поездки по окрестным поселкам мужчина сажал учащихся себе на колени, чтобы те могли «порулить», и касался их половых органов.

Потерпевшие обо всем рассказали родителям. В администрации школы также узнали о произошедшем, после чего учитель был уволен. 15 октября в отношении мужчины возбудили уголовное дело, в тот же день он был задержан в Петербурге. Как уточняется, подозреваемый не стал отрицать факты, сразу признался в содеянном и сообщил, что причастен к аналогичным инцидентам.

До этого девочка сообщила руководству школы о романе учителя и ее 14-летней подруги. На допросе мужчина заявил, что состоял со своей ученицей в отношениях, основанных на взаимном согласии, но все же был арестован из-за «вызывающих» сообщений в их личной переписке.

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