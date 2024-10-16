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Врач предупредила об опасности мальтита на фоне отравления россиян зефиром

Врач Соломатина: мальтит в зефире может вызвать диарею и тошноту

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Shutterstock

Чрезмерное употребление продуктов, в которых содержится мальтит, может спровоцировать диарею, боль в животе и тошноту. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, комментируя случаи отравления россиян зефиром.

«Мальтит, как и многие другие сахарозаменители, — это многоатомный спирт. Он плохо усваивается нашим организмом и может вызывать в кишечнике повышение осмотического давления и вследствие этого метеоризм. А так как организм пытается от этого избавиться, возникает диарея», — пояснила диетолог.

По ее словам, чтобы не допустить подобных последствий, в день можно есть не более одной штуки зефира в день. При этом подобные симптомы могут также вызвать и другие сахарозаменители, например, сорбит, ксилит, маннит, поэтому лучше не превышать норму потребления продуктов, в составе которых они есть, заключила Соломатина.

12 октября покупатели пожаловались на отравление зефиром «Классический» из магазина «ВкусВилл» — после употребления десерта у них сильно заболел живот, начались понос и тошнота. Как заявили «Газете.Ru» в пресс-службе сети, продукт прошел все плановые лабораторные проверки на безопасность, но после жалоб зефир отправили на повторные исследования.

Ранее производитель зефира объяснил перееданием признаки отравления россиян.

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