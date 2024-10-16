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Подозреваемый в подрыве авто в Москве оказался белорусским спецназовцем

РИА Новости: подозреваемый в подрыве авто в Москве служил в спецназе Белоруссии

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Прокуратура Москвы

Подозреваемый в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы рассказал правоохранителям, что служил в спецназе в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на странице мужчины в социальной сети «Одноклассники» говорится, что он служил в ВЧ 3214 в составе внутренних войск МВД Белоруссии. Имя подозреваемого не приводится.

Утром 15 октября в Москве на улице Профсоюзная неизвестные подбросили взрывчатку на машину владельца бара «Гадкий койот» Виктора Мишачева. Ее оставили на капоте, накрыв детской пеленкой. Когда предприниматель дотронулся до пеленки, произошел взрыв. Мужчина лишился части кисти, также пострадали его шестилетний сын и стоявший рядом сосед. Возбуждено дело о покушении, среди версий следствия — конфликт из-за бизнес-интересов и месть сотрудников. Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в полиции допустили, что организатору подрыва Land Cruiser в Москве заплатили криптовалютой.

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