В Петербурге 94-летний Герой России Коновалов лишился более 23 млн рублей из-за мошенников

Известный советский конструктор подводных лодок, Герой России Юрий Коновалов лишился более 23 млн рублей после общения с телефонными мошенниками. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Мошенники действовали по схеме с «безопасным счетом», они представлялись помощниками губернатора Петербурга и правоохранителями. Злоумышленники запугали 94-летнего Юрия Коновалова уголовным делом, якобы за переводы в поддержку террористической организации.

Пострадавший обналичил сбережения и встретился с курьером на улице Бассейной, где передал незнакомцу 23 млн рублей, 2,7 тыс. долларов и почти 900 евро.

До этого сообщалось, что жительница Москвы поверила аферистам и отдала им 20,3 миллиона рублей. Злоумышленники представлялись девушке сотрудниками ФСБ. Они убедили пострадавшую купить новый телефон, с помощью которого она переводила деньги на указанные мошенниками счета. Манипуляции мошенников продолжались десять дней.

Ранее воровки под видом медсестер украли у пенсионерки 2,5 млн рублей, спрятанных в кровати.