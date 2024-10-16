Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге 94-летний Герой России Коновалов лишился более 23 млн рублей из-за мошенников

Mash: в Петербурге мошенники выманили у Героя России более 23 млн рублей

close
Мария Девахина/РИА Новости

Известный советский конструктор подводных лодок, Герой России Юрий Коновалов лишился более 23 млн рублей после общения с телефонными мошенниками. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Мошенники действовали по схеме с «безопасным счетом», они представлялись помощниками губернатора Петербурга и правоохранителями. Злоумышленники запугали 94-летнего Юрия Коновалова уголовным делом, якобы за переводы в поддержку террористической организации.

Пострадавший обналичил сбережения и встретился с курьером на улице Бассейной, где передал незнакомцу 23 млн рублей, 2,7 тыс. долларов и почти 900 евро.

До этого сообщалось, что жительница Москвы поверила аферистам и отдала им 20,3 миллиона рублей. Злоумышленники представлялись девушке сотрудниками ФСБ. Они убедили пострадавшую купить новый телефон, с помощью которого она переводила деньги на указанные мошенниками счета. Манипуляции мошенников продолжались десять дней.

Ранее воровки под видом медсестер украли у пенсионерки 2,5 млн рублей, спрятанных в кровати.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами