В России обсуждают ужесточение контроля за пиратскими сеансами в кинотеатрах

На стратегической сессии по развитию отечественной кинематографии обсуждалось ужесточение борьбы с показом пиратского контента в кинотеатрах. Об этом сообщило РБК со ссылкой на два источника, присутствовавших на обсуждении.
Сессия прошла в начале октября под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.
По словам одного из источников РБК, тема борьбы с пиратством в большей степени касалась региональных киносетей, которые активно демонстрируют фильмы ушедших голливудских киностудий в формате предсеансного обслуживания, то есть без прокатного удостоверения и согласия правообладателя в паре с российской короткометражкой.
В ближайшее время власти намерены провести «усиленные проверки», заявил он.
Другой источник добавил, что участники встречи также поднимали вопрос о необходимости усиления борьбы с пиратством отечественных фильмов и сериалов в интернете.
Кинотеатры в России начали практиковать предсеансное обслуживание в 2022 году после ухода из страны крупных голливудских киностудий.
В мае кинокритик Роман Григорьев назвал пиратские кинопоказы единственным способом выжить для региональных кинотеатров
Ранее сообщалось, что количество пиратских ресурсов в России растет опережающими темпами.