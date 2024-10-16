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В России обсуждают ужесточение контроля за пиратскими сеансами в кинотеатрах

РБК: власти обсудили ужесточение контроля за пиратским контентом в кинотеатрах

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Depositphotos

На стратегической сессии по развитию отечественной кинематографии обсуждалось ужесточение борьбы с показом пиратского контента в кинотеатрах. Об этом сообщило РБК со ссылкой на два источника, присутствовавших на обсуждении.

Сессия прошла в начале октября под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

По словам одного из источников РБК, тема борьбы с пиратством в большей степени касалась региональных киносетей, которые активно демонстрируют фильмы ушедших голливудских киностудий в формате предсеансного обслуживания, то есть без прокатного удостоверения и согласия правообладателя в паре с российской короткометражкой.

В ближайшее время власти намерены провести «усиленные проверки», заявил он.

Другой источник добавил, что участники встречи также поднимали вопрос о необходимости усиления борьбы с пиратством отечественных фильмов и сериалов в интернете.

Кинотеатры в России начали практиковать предсеансное обслуживание в 2022 году после ухода из страны крупных голливудских киностудий.

В мае кинокритик Роман Григорьев назвал пиратские кинопоказы единственным способом выжить для региональных кинотеатров

Ранее сообщалось, что количество пиратских ресурсов в России растет опережающими темпами.

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