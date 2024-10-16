У мужчины диагностировали рак после того, как он чихнул и прикусил язык

В Великобритании врачи выявили агрессивный рак у мужчины, который обратился в больницу после того, как прикусил язык. Об этом пишет Bristol Post.

Летом прошлого года 26-летний Дэн Дюрант впервые заметил странное новообразование на правой стороне языка, но не придал этому значения. Однако в апреле он сильно чихнул и прикусил язык, что привело к воспалению шишки и заставило его обратиться к врачу.

После медицинского осмотра мужчина узнал, что притворявшаяся безобидной язва оказалась агрессивной плоскоклеточной карциномой. Позже выяснилось, что воспаление на языке было не единственным признаком онкологического заболевания. Дюрант также потерял в весе и испытывал постоянную боль в горле.

«То, что мне сказали об этом, расстроило меня. Я расплакался. Это было так нереально», — вспоминает британец.

12 сентября он перенес 11,5-часовую операцию, во время которой хирурги обнаружили вторую опухоль и удалили пациенту половину языка. Чтобы его восстановить, они взяли кожу и артерии из предплечья, а затем на это же место пересадили Дэну кожу с живота. Также ему удалили раковые лимфатические узлы на шее. После операции мужчина провел восемь дней в больнице, чтобы восстановиться и научиться заново есть и пить.

«Научиться правильно глотать было довольно сложно. Я только начинаю привыкать к жеванию. У меня часто болит челюсть. Приходится все заново осваивать», — признался он.

Диагноз сделал Дэна нетрудоспособным и помешал его планам найти новую работу, однако, по словам мужчины, семья и друзья оказали ему замечательную поддержку. Сейчас он ожидает результатов биопсии лимфатического узла, и, если они будут хорошими, британцу предстоит еще один курс радиотерапии.

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