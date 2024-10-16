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Мать двоих детей не смогли спасти после укуса домашнего хомяка

Mediterraneo: в Испании женщину не смогли спасти после укуса хомяка

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Depositphotos

Жительницу города Вильярреал укусил домашний хомяк, женщине стало плохо, медики не смогли ее спасти. Об этом пишет местная газета Mediterraneo.

38-летняя гражданка Колумбии держала дома хомяка, в один из дней домашний питомец укусил женщину за палец. Мать двоих детей поспешила обратиться за медицинской помощью, вместе с сыном и дочерью она приехала в медицинское учреждение, на крыльце больницы женщина потеряла сознание.

Медики не смогли спасти пострадавшую, они провели сердечно-легочную реанимацию пациентки, но безрезультатно. Вероятной причиной произошедшего стала сильная аллергия на укус грызуна, из-за которой у колумбийки мог развиться анафилактический шок. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Детям женщины потребовалась помощь психологов.

До этого сообщалось, что беременная жительница Челябинска и ее пятилетняя дочь подверглись нападению домашнего кота. Агрессивное животное разодрало матери руку и искусало ухо ребенку. Семья обратилась за помощью в травмпункт.

Ранее в Орле домашний кот напал на пенсионерку и прокусил ей вену.

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