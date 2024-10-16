Мать двоих детей не смогли спасти после укуса домашнего хомяка

Жительницу города Вильярреал укусил домашний хомяк, женщине стало плохо, медики не смогли ее спасти. Об этом пишет местная газета Mediterraneo.

38-летняя гражданка Колумбии держала дома хомяка, в один из дней домашний питомец укусил женщину за палец. Мать двоих детей поспешила обратиться за медицинской помощью, вместе с сыном и дочерью она приехала в медицинское учреждение, на крыльце больницы женщина потеряла сознание.

Медики не смогли спасти пострадавшую, они провели сердечно-легочную реанимацию пациентки, но безрезультатно. Вероятной причиной произошедшего стала сильная аллергия на укус грызуна, из-за которой у колумбийки мог развиться анафилактический шок. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Детям женщины потребовалась помощь психологов.

До этого сообщалось, что беременная жительница Челябинска и ее пятилетняя дочь подверглись нападению домашнего кота. Агрессивное животное разодрало матери руку и искусало ухо ребенку. Семья обратилась за помощью в травмпункт.

Ранее в Орле домашний кот напал на пенсионерку и прокусил ей вену.