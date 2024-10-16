В Екатеринбурге мужчина расправился с полуторамесячным внуком из-за громкого плача

В Екатеринбурге мужчина убил полуторамесячного внука, который слишком громко плакал. Об этом сообщает e1.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Минувшей ночью с младенцем расправился житель Химмаша. В 23:45 мужчина вернулся в свою коммунальную квартиру на Инженерной улице и увидел, что его маленький внук плачет. Вероятно, это взбесило деда. Сообщение о том, что кто-то убивает малолетнего, поступило в дежурную часть в 1:40, на место были отправлены наряды полиции и скорая. Однако врачи не смогли спасти мальчика.

Как сообщает SHOT, 45-летний Дмитрий Кичин прятался в заброшенном здании и был задержан спустя несколько часов. По предварительным данным, в момент убийства мужчина был под наркотиками. Он достал младенца из люльки и на глазах жены и двух детей начал бить его об стену. Бабушка поняла, что не сможет помочь внуку, и закрылась со своими детьми в другой комнате.

В областном СУ СКР заявили, что мужчине может грозит пожизненное лишение свободы. Возбуждено дело по статье «Убийство малолетнего». Известно, что Кичин уже был судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Омске экс-боец ЧВК «Вагнер» убил свою 18-летнюю беременную девушку из-за сломанной музыкальной колонки.