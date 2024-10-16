Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кому в России повысят пенсии с 1 ноября

Профессор Сафонов: членам летных экипажей повысят пенсии с 1 ноября

close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В России с 1 ноября 2024 года повысятся пенсии граждан, которым в октябре исполнилось 80 лет. Об этом «Москве 24» рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, они будут получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Ее размер повысится с 8 134,88 рубля до 16 269,76 рубля. Эксперт уточнил, что пенсионеры также будут получать страховую часть выплаты, которая не изменится. С начала ноября увеличат размер выплаты членам летных экипажей и работникам угольной отрасли.

«По закону в этих сферах есть свои корпоративные фонды, куда работодатели складывают дополнительные отчисления. Оттуда четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября — происходят доплаты к пенсии у этих категорий работников. Размер очень разный, в зависимости от стажа и объема средств, которые поступают в фонд от работодателя», — уточнил Сафонов.

Накануне член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб говорила, что в России с января на 7,3% вырастут страховые пенсии. Депутат подчеркнула, что индексация пенсий и рост социальных выплат производится вопреки санкциям, и бюджет в России является «социально направленным».

Ранее сенатор рассказала, почему россиянам могут недоплатить пенсию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами