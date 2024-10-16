Врач рассказала о профилактике рака молочной железы

Женщинам для профилактики рака молочной железы важно отказаться от курения и употребления алкоголя. Об этом kp.ru рассказала пластический хирург, профессор кафедры онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского Университета Олеся Старцева.

Помимо этого, она рекомендует ежегодно посещать маммолога и проходить УЗИ молочных желез. Женщинам старше 40 лет также нужно делать маммографию, чтобы выявить недуг на ранней стадии.

«Мой основной посыл женщинам: чем раньше выявлен рак молочной железы, тем лучше он поддается лечению. На ранних стадиях определенные виды рака молочной железы практически излечимы. И очень важно, чтобы каждая женщина относилась к себе внимательно, не махала на себя рукой, не игнорировала свои жалобы и регулярно выполняла обследования», — добавила Старцева.

Заведующая Центром генетических исследований «Гемотест», кандидат медицинских наук Ирина Петрова до этого говорила, что среди основных причин развития рака молочной железы выделяют мутацию в генах, передающуюся по наследству, или спонтанный сбой в ДНК при делении клеток.

Ранее врач назвала профессии, представительницы которых в группе риска по раку молочной железы.