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Врач назвала профессии, представительницы которых в группе риска по раку молочной железы

Врач Старцева: учителя находятся в группе риска по раку молочной железы

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Pexels

Рак молочной железы чаще всего встречается у женщин-медиков и учителей. Об этом kp.ru рассказала пластический хирург, профессор кафедры онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского Университета Олеся Старцева.

Она уточнила, что это связано с тем, что в их профессии присутствуют стресс и нервное перенапряжение. По ее словам, в целом в основной группе риска находятся женщины в возрасте от 40 до 60 лет. Врач призвала особенно следить за своим здоровьем тех, чьи близкие родственники сталкивались с любыми злокачественными заболеваниями. При этом она уточнила, что это касается и мужчин.

«Поломка на уровне генетической системы — одна из главных причин возникновения онкологического заболевания. На сегодняшний день у нас в Сеченовском Университете есть возможность выполнить современные генетические исследования для определения широкого спектра мутаций для выявления предрасположенности к тем или иным онкологическим заболеваниям, включая рак молочной железы», — добавила Старцева.

Заведующая отделением диагностики и лечения заболеваний молочной железы и репродуктивной системы онкологического центра № 1 ГКБ им. Юдина Вера Диденко до этого говорила, что здоровый образ жизни поможет снизить риск развития рака молочной железы.

Ранее врач назвала причины возникновения рака молочной железы.

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