Голову подростка зажало в цепном устройстве на бетонном заводе в Новосибирске

На заводе по производству бетона подросток попал в цепное устройство сушилки, юноше зажало голову механизмом, спасти его не смогли. Об этом сообщают «Вести Новосибирск».

Инцидент произошел 15 октября на заводе по улице Варшавской, подростку зажало голову в механическом цепном устройстве сушилки на бетонном производстве.

17-летний юноша получил тяжелую травму, прибывшая бригада медиков спасти его не смогла. В причинах несчастного случая разбираются Трудовая инспекция и Следственный комитет, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Салавате на сотрудника завода упали две тонны стекла. Оператор технологических установок вместе с коллегой упаковывал материал, когда на мужчину обрушилось стекло. Приехавшие на место медики оказали необходимую помощь и госпитализировали россиянина с переломом ноги. Помимо этого, мужчина получил черепно-мозговую травму и многочисленные порезы. На данный момент рабочий находится в больнице.

Ранее в Петербурге работнику бронетанкового завода прищемило голову стволом пушки.