Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Голову подростка зажало в цепном устройстве на бетонном заводе в Новосибирске

Mash: на заводе в Новосибирске голову подростка зажало в механизме станка

close
FotograFFF/Shutterstock

На заводе по производству бетона подросток попал в цепное устройство сушилки, юноше зажало голову механизмом, спасти его не смогли. Об этом сообщают «Вести Новосибирск».

Инцидент произошел 15 октября на заводе по улице Варшавской, подростку зажало голову в механическом цепном устройстве сушилки на бетонном производстве.

17-летний юноша получил тяжелую травму, прибывшая бригада медиков спасти его не смогла. В причинах несчастного случая разбираются Трудовая инспекция и Следственный комитет, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Салавате на сотрудника завода упали две тонны стекла. Оператор технологических установок вместе с коллегой упаковывал материал, когда на мужчину обрушилось стекло. Приехавшие на место медики оказали необходимую помощь и госпитализировали россиянина с переломом ноги. Помимо этого, мужчина получил черепно-мозговую травму и многочисленные порезы. На данный момент рабочий находится в больнице.

Ранее в Петербурге работнику бронетанкового завода прищемило голову стволом пушки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами