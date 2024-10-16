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Тела российских альпинистов эвакуировали со склона в Непале

Посольство: завершена миссия по вывозу тел альпинистов из РФ со склона в Непале

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ДХАУЛАГИРИ (8167м)/VK

Посольство России в Непале заявило о завершении миссии по эвакуации тел погибших во время восхождения альпинистов из РФ со склона горного массива Дхаулагири. Сообщение дипмиссии приводит ТАСС.

Тела россиян были вывезены местной вертолетной компанией после прекращения сильных ветров, делавших полеты невозможными. 16 октября их доставят в Катманду.

6 октября во время восходения погибли пять россиян — Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой, а также директор Школы альпинизма Санкт-Петербурга и организатор экспедиции Александр Душейко. Трагедия произошла, когда пятеро человек находились в нескольких часах пути от лагеря и уже возвращались с вершины горного массива высотой 8 км.

Их тела были обнаружены при облете с воздуха 8 октября. Единственный выживший при восхождении альпинист Валерий Шамало рассказал «Газете.Ru», что предлагал своим напарникам вернуться. По его словам, он побоялся подниматься на вершину вместе с ними, поскольку возвращение должно было произойти уже в ночное время, а склон был ненадежен.

Ранее 18-летний житель Непала Нима Ринджи стал самым молодым покорителем всех восьмитысячников.

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