Эксперт заявил о надежности дрейфовавшей в Охотском море лодки

Лодка, на которой россиянин два месяца дрейфовал в Охотском море, является надежной, но не предназначена для такого длительного плавания. Об этом РИА Новости рассказал капитан фрегата «Паллада» Николай Зорченко.

Он подчеркнул, что время для плавания было выбрано правильно: Охотское море в эти месяцы спокойное. Капитан также отметил надежность лодки, долго продержавшейся на воде без течи. Она была нормальной конструкции, правильно проклеенной, с хорошо надуваемыми воздушными камерами.

При этом Зорченко указал на безрассудность и авантюрность плавания трех человек на резиновой лодке с одним мотором даже в пределах Сахалинского залива.

15 октября власти Магаданской области заявили, что помогут спасенному в Охотском море Михаилу Пичугину добраться до Улан-Удэ, если он в ближайшее время соберется улететь домой.

9 августа Пичугин вместе с братом и племянником отправился на лодке катамаранного типа от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив. Вскоре с ними потеряли связь, а спустя три дня они так и не появились в назначенном месте. Поисковая операция длилась больше месяца, но обнаружить пропавших не удавалось.

Нашли лодку лишь 14 октября у берегов Камчатки в акватории Охотского моря. Судно заметили рыбаки. 46-летний Пичугин пробыл в открытом море 67 дней. Он за время своего дрейфа потерял 50 килограммов, но, в отличие от своих родственников, выжил. Спасенного доставили в больницу Магадана.

Ранее в Карелии банка варенья спасла рыбака, оказавшегося на острове после шторма.