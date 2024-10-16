Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт заявил о надежности дрейфовавшей в Охотском море лодки

Капитан Зорченко: дрейфовавшая в Охотском море лодка была нормальной

close
МЧС России

Лодка, на которой россиянин два месяца дрейфовал в Охотском море, является надежной, но не предназначена для такого длительного плавания. Об этом РИА Новости рассказал капитан фрегата «Паллада» Николай Зорченко.

Он подчеркнул, что время для плавания было выбрано правильно: Охотское море в эти месяцы спокойное. Капитан также отметил надежность лодки, долго продержавшейся на воде без течи. Она была нормальной конструкции, правильно проклеенной, с хорошо надуваемыми воздушными камерами.

При этом Зорченко указал на безрассудность и авантюрность плавания трех человек на резиновой лодке с одним мотором даже в пределах Сахалинского залива.

15 октября власти Магаданской области заявили, что помогут спасенному в Охотском море Михаилу Пичугину добраться до Улан-Удэ, если он в ближайшее время соберется улететь домой.

9 августа Пичугин вместе с братом и племянником отправился на лодке катамаранного типа от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив. Вскоре с ними потеряли связь, а спустя три дня они так и не появились в назначенном месте. Поисковая операция длилась больше месяца, но обнаружить пропавших не удавалось.

Нашли лодку лишь 14 октября у берегов Камчатки в акватории Охотского моря. Судно заметили рыбаки. 46-летний Пичугин пробыл в открытом море 67 дней. Он за время своего дрейфа потерял 50 килограммов, но, в отличие от своих родственников, выжил. Спасенного доставили в больницу Магадана.

Ранее в Карелии банка варенья спасла рыбака, оказавшегося на острове после шторма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами