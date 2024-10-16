Капитан объяснил, почему дрейфующую в море лодку с мужчиной не могли долго найти

Капитан российского фрегата «Паллада» Николай Зорченко рассказал агентству РИА Новости, что лодку с жителем Бурятии, которая два месяца дрейфовала в Охотском море, не могли найти так долго из-за низкой рыболовной активности в это время года.

По словам Зорченко, если бы в море было большое количество флота, то лодку бы увидели и быстро нашли. Капитан назвал редкостью ситуацию, при которой можно так долго дрейфовать незамеченным.

«Флот там будет в декабре-январе, до марта-апреля там будет столпотворение судов. Но в то же время там будет штормовая погода. А сейчас Охотское море с промысловой точки зрения подопустело», — сказал Зорченко.

9 августа Михаил Пичугин вместе с братом и племянником отправился на лодке катамаранного типа от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив. Вскоре с ними потеряли связь, а спустя три дня они так и не появились в назначенном месте. Поисковая операция длилась больше месяца, но обнаружить пропавших не удавалось.

Нашли лодку лишь 14 октября у берегов Камчатки в акватории Охотского моря. Судно заметили рыбаки. 46-летний Михаил Пичугин пробыл в открытом море 67 дней. Он за время своего дрейфа потерял 50 килограммов, но, в отличие от своих родственников, выжил. Спасенного доставили в больницу Магадана.

Ранее профессор объяснил, как россиянин смог продержаться два месяца в Охотском море.