Осужденный в России француз может через 10 месяцев оказаться на свободе

Осужденный в России французский гражданин Лоран Винатье (признан в РФ иностранным агентом) может через 10 месяцев досрочно выйти на свободу. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

По словам источников агентства, Винатье зачтут один день пребывания в следственном изоляторе за полтора дня лишения свободы. Поэтому при условии, что в апелляции не изменят приговор суда первой инстанции, француз может через 10 месяцев выйти из колонии в связи с условно-досрочным освобождением (УДО).

15 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга отказался комментировать приговор по делу Винатье.

За день до этого министерство иностранных дел Франции выпустило заявление, в котором раскритиковало решение Замоскворецкого суда Москвы приговорить к трем годам колонии общего режима Винатье по делу об уклонении от исполнения законодательства об иностранных агентах.

Ранее француз, обвиняемый в сборе данных о военной деятельности РФ, признался в любви к России.