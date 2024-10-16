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Задержанного во Франции россиянина обвинили в подготовке беспорядков на Олимпиаде

РИА Новости: задержанному во Франции россиянину Грязнову грозит до 30 лет тюрьмы

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Pawel Kopczynski/REUTERS

На задержанного во Франции гражданина России Кирилла Грязнова заведено дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Парижа.

В ведомстве уточнили, что судебное расследование в отношении россиянина началось 23 июля 2024 года. Статья о сотрудничестве с иностранным государством с целью провоцирования беспорядков во Франции подразумевает наказание до 30 лет лишения свободы.

Как рассказал собеседник агентства, по требованию МВД правоохранители провели в доме мужчины обыск, в ходе которого были обнаружены элементы, свидетельствующие о его намерении организовать инциденты, способные вызвать дестабилизацию во время Олимпийских игр.

24 июля газета Le Monde выяснила, что Грязнов обучался в парижской кулинарной школе, работал в мишленовском ресторане, а также является «бывшим участником реалити-шоу». По данным издания, россиянин приехал во Францию в начале 2010 года.

Ранее россиянина, задержанного в Финляндии за обход санкций, освободили из-под ареста.

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