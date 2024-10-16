Основательница Wildberries обвинила бывшего мужа в подготовке провокаций

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (в замужестве Бакальчук) сообщила в своем Telegram-канале, что ее бывший муж Владислав Бакальчук готовит «незаконный пресс-тур» на складе компании в Шушарах. Его еще не ввели в эксплуатацию после пожара, произошедшего в январе 2024 года.

По словам Ким, ей пришлось ночью приехать в офис Wildberries из-за «подарка», подготовленного бывшим супругом.

«Только что я узнала, что сегодня утром на нашем складе в Шушарах планируется незаконный пресс-тур. От имени команды этого человека рассылаются сообщения с координатами журналистам и подрядчикам», — рассказала предпринимательница.

Она призвала их не посещать данный склад из соображений безопасности.

«Этому человеку и его коллегам я бы хотела напомнить, что незаконное проникновение на частную территорию преследуется по закону», — заявила Ким.

Она также утверждает, что Бакальчук «социально опасен», находится в «неясном правовом статусе и продолжает устраивать провокации».

15 октября Владислав Бакальчук обвинил бывшую жену в оплате долгов рекламной группы Russ за счет доходов маркетплейса.

По его словам, в день завершения слияния Wildberries с Russ 1 октября маркетплейс погасил «миллиардные» долги рекламной группы перед банком ВТБ и Федеральной налоговой службой. Доли Russ были заложены в ВТБ на сумму более 20 млрд рублей.

Ранее Бакальчук раскрыл подробности сделки по Wildberries и Russ.