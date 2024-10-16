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Надзирательницу британской тюрьмы обвинили в отношениях с заключенным

Daily Mail: надзирательницу обвинили в незаконных отношениях с заключенным

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Сотрудницу британской тюрьмы Berwyn, расположенной в городе Ресем, Уэльс, обвинили в незаконных отношениях с заключенным. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 28-летняя Джессика Макклири вступила в связь с заключенным по имени Леви Уикс в период с 25 октября по 4 ноября 2023 года. Женщину обвиняют в неподобающем поведении при несении государственной службы.

Как утверждает прокурор Джастин Эспи, об отношениях Макклири и Уикса стало известно благодаря обнаружению их любовных записок. Сейчас надзирательницу отпустили под залог — перед судом она предстанет в ноябре.

Подобные случаи уже происходили в тюрьме Berwyn. Так, по данным от марта 2023 года, с 2019 года из учреждения были уволены более 18 сотрудниц за неподобающие отношения с преступниками.

14 октября издание Daily Star писало, что в Австралии надзирательница попала под суд за сексуальные отношения с осужденным грабителем. Известно, что женщина по имени Эмбер Клавелл работала в отделе реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости, где и завела роман с заключенным Майклом Кеннеди. Надзирательница проносила мужчине табак и наркотики, пряча их в бюстгальтере.

Ранее заключенные устроили бунт в казахстанской колонии.

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